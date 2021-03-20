Смартфон Xiaomi раскритиковали за хрупкость

Индийский блогер раскритиковал новый смартфон Xiaomi по итогам экстремального теста. Видео с обзором устройства опубликовано на YouTube-канале энтузиаста.

Автор получил в распоряжение новый смартфон Xiaomi Redmi Note 10, ориентированный на широкую аудиторию. Блогер заявил, что аппарат имеет компромиссные характеристики и практически полностью изготовлен из пластика, что удешевляет производство девайса. По словам энтузиаста, такой подход позволяет сохранить невысокую стоимость устройства, однако может пострадать качество.

Дальнейший тест подтвердил опасения автора. Ему удалось легко соскоблить краску с корпуса и оставить царапины на экране после контакта смартфона с ножом и другим металлическими предметами. При этом хрупкий Xiaomi Redmi Note 10 выдержал падение с небольшой высоты. Обзорщик объяснил это тем, что преимущественно состоящий из пластика телефон достаточно легкий, поэтому не получает значительных повреждений при падении.

Заключительный этап теста аппарат провалил — индийскому блогеру удалось сломать девайс пополам. Автор отметил, что гаджет не имеет достаточно прочной рамы, которая принимала бы на себя физическое воздействие.

Смартфоны серии Redmi Note 10 были представлены в Индии 4 марта. Базовый девайс линейки получил 6,43-дюймовый экран Super AMOLED, чип Snapdragon 678, камеру с объективами разрешением 48, 8, 2 и 2 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Стоимость устройства составила 165 долларов, или около 12 тысяч рублей.