Россиянина Сергея Медведева приговорили к десяти годам тюрьмы в США за киберпреступления

Суд Невады приговорил к десяти годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, обвиняемого в киберпреступлениях.

Как сообщается на сайте Минюста США, Медведев, известный как «Stells», «segmed» и «serjbear», в 2010 году вместе с гражданином Украины Святославом Бондаренко создал транснациональную преступную группировку Infraud Organization, занимавшуюся скупкой и продажей краденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также вредоносного программного обеспечения.

Infraud украла личные данные более четырех миллионов жителей США во всех штатах, утверждает Минюст. Ущерб от ее деятельности составил 568 миллионов долларов.

Россиянина задержали в Таиланде по запросу США в 2018 году, а затем экстрадировали. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину.

Вместе с Медведевым осужден еще один участник группировки — 31-летний выходец из Северной Македонии Марко Леопард. Он приговорен к пяти годам лишения свободы.