Отте Валлиш — человек «разработавший дизайн» для Израиля

13 мая 1948 года в 11 часов утра Отте Валлишу — как сказали бы сейчас, официальному графическому дизайнеру ишува – было поручено деликатное задание. Его попросили оформить и украсить зал Тель-Авивского музея в рамках подготовки к прочтению Декларации независимости Израиля.

Отте Валлиш (это немецкая транскрипция, встречается и английская – Уоллиш) родился в 1903 году в австрийском городе Цнайм (ныне – Зноймо, Чехия), учился в Венской художественной академии, после службы в чешской армии открыл успешный рекламный офис в Праге. В то время, учитывая небольшой размер местной еврейской общины и недостаток средств, плакаты стали основным инструментом рекламы и в торговле, и в политике.

Свое сионистское мировоззрение Валлиш укрепил, работая для Еврейского национального фонда («Керен Кайемет ле Исраэль», покупавшего в Палестине землю для поселенцев и сыгравшего огромную роль в расцвете Тель-Авива) и «Объединенного Израиля» – связующего звена между американской еврейской общиной и ишувом. В 1929 году в Иерусалиме была опубликована собственная книга Валлиша «Азбука: книжка с картинками» (изд-во «Керен Кайемет Ле Исраэль»).

Интересная подробность: «Керен кайемет» – слова из Мишны. В «Трактате Пеа» перечислены виды добрых дел, награды за которые можно получить в этом мире, тогда как главная заслуга наступит в будущем: хакерен кайемет ло лолам хаба.

Плакат для «Керен Кайемет Ле Исраэль» «Пионер закатывает рукава». 1939 год

Валлиш женился, а в 1934 году эмигрировал в Палестину морским путем; время для европейских евреев становилось все более опасным. Брат его чудом пережил Холокост и остался в Чехословакии; жена присоединилась к Валлишу через год. Они поселились в Герцлии, в типичном доме стиля Баухауз, где родилось двое детей. В 1936 году он основал в Тель-Авиве студию; сейчас это национальная достопримечательность, а тогда она служила прикрытием для Шай (Sherut Yediot, «Информационная служба»), основанного в 1940 году разведывательного и контрразведывательного подразделения Хаганы, будущего Управления военной разведки Израиля. В 1930-х и 1940-х годах Валлиш работал над художественным оформлением книг, плакатами, рекламой.

Отте Валлиш, 1941 год. Фото: из коллекции Photo House

Незадолго перед провозглашением независимости Израиля ему поручили создание свитка для Декларации независимости. Это была трудная работа. Он воссоздал стиль каллиграфии на основании свитка Торы шестнадцатого века. Свиток состоял из трех частей: две верхние – из пергаментной бумаги, нижняя с подписями – из настоящего пергамента; они обработаны так, чтобы выглядеть одинаково. К моменту провозглашения Валлиш успел сделать только нижнюю часть свитка. 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион не читал настоящий свиток, а подглядывал в рукописные заметки.

Оригинальный свиток с декларацией находится в Национальном архиве Израиля.

На оформление церемонии провозглашения Валлишу выделили жалкие 150 палестинских фунтов. Подготовка по замыслу Бен-Гуриона должна была проводиться в условиях строгой секретности.

Валлиш приступил к задаче со всей энергией, которая у него осталась после нескольких бессонных ночей рисования первой серии марок для нового государства.

Он бегал по Тель-Авиву – искал дерево на стол и скамью для президиума, ткань, чтобы завесить стену позади стола, до того заполненную фривольными картинами, и ковер, который выглядел бы более респектабельно для этого знаменательного события. Стулья для приглашенных он одолжил в ближайших кафе. В скудный бюджет не вписывались флаги, и в магазинах не было возможности купить портрет Герцля. Поэтому он занял их в организации «Керен ХаЙесод» («Объединенный израильский призыв»).

Когда «графический дизайнер» Валлиш закончил все эти хлопоты, он впервые в жизни стал дизайнером интерьера Валлишем. Он очистил зал от легкомысленных картин и заменил их на такие работы, как «Еврей, держащий свиток» Марка Шагала. Задрапировал стену, повесил портрет Герцля. В 11 часов следующего утра, ровно через двадцать четыре часа после того, как он получил задание, и всего за пять часов до подписания Декларации независимости, Валлиш объявил: зал готов войти в историю.

И это случилось.

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Первые почтовые марки Израиля, которые Валлиш разработал вместе с «конвертом первого дня», были выпущены в оборот в первый рабочий день после провозглашения независимости: воскресенье, 16 мая 1948 года. Он выбрал дизайн, основанный на древних монетах из времен Первой еврейско-римской войны и восстания Бар-Кохбы. Поскольку название государства во время разработки и секретной печати марок еще не было определено, они по предложению Валлиша по аналогии с Deutsche Post назывались «Доар Иври» («Еврейская почта»).

Марка «Доар Иври»

Эскиз Валлиша для «конверта первого дня» первых марок страны

Справка. Конверт первого дня (КПД) – специальный немаркированный конверт, на котором наклеенные почтовые марки либо блоки погашены в первый день их выпуска.

В октябре 1948 года Валлиш разработал первые государственные банкноты в 50 и 100 миллей, на которых изобразил мозаичный пол синагоги Бейт-Альфа, и монеты – совместно с Лео Кадманом и Хананом Полом.

Первые банкноты Израиля, получившие прозвище «Коврики»: оранжевые – 50 миллей, зеленые – 100 миллей. Фото: Элиэзер Морав

Первая монета в 25 миллей, 1948 год

За много последующих лет он создал еще много марок, военные медали, знаки отличия, логотипы крупнейших израильских компаний. Его плакаты имели большую популярность.

Он оставил яркий след в истории государства, придав визуальный облик практически всему, что тогда происходило. На протяжении нескольких десятилетий его работы отражали изменения в развитии и направлениях израильской культуры. Отте Валлиш – это необыкновенный талант, безграничная страсть к новому, дизайнерская гибкость и желание развиваться до последней минуты своей творческой жизни.