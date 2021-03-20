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На Кубе упал и взорвался большой метеорит

Падение и взрыв космического тела произошли вечером в пятницу, 19 марта, в районе города Моа в восточной части Кубы, сообщает Cubadebate.

Феномен был зафиксирован сейсмологической станцией в 22:06 по местному времени (05:06 мск). По словам очевидцев, в небе были видны вспышки красного и белого цвета, после чего послышался сильный взрыв.

Начальник Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас (Enrique Arango Arias) подтвердил изданию, что, предварительно, речь идет о падении метеорита. «Наше оборудование зарегистрировало ударную волну, но сенсоры показали, что это был не наземный взрыв», — сказал он.

20 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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