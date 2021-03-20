Израиль: «Железный купол» теперь одновременно сбивает залпы ракет и беспилотники

На испытаниях отрабатывались сложные сценарии, создающими большую нагрузку на систему. В т.ч. одновременный перехват БПЛА и залпов корректируемых и обычных артиллерийских ракет. Испытания проходили на полигоне на юге Израиля и являются продолжением предыдущих серий, совместных для ВМС и войск ПВО ВВС. Бойцы ПВО принимали прямое участие в данных испытаниях. ЖК в новой конфигурации будет принят на вооружение войск ПВО и усилит возможности многослойной обороны Израиля от ракетного нападения.Министр обороны Бени Ганц: «Технологическое превосходство Израиля, обеспечиваемое промышленностью в виде ЖК и многоуровневой системы защиты, является краеугольным камнем нашей системы обороны и безопасности Израиля. Перед лицом меняющихся и разнообразных угроз, исходящих от наших врагов, новые системы и совершенные в них скачки позволяют политическому и оперативному эшелону возможность оперативного манёвра, что имеет решающее значение для национальной безопасности. Я хотел бы поблагодарить технологические команды в директорате ‘Хома’, ‘Рафаэле’ и других компаниях, благодаря которым граждане Израиля могут спать спокойно».

Начальник Директората «Хома» Моше Патель: «Через 30 лет после войны в Заливе, по результатам которой был создан директорат ‘Хома’, и через 10 лет после первого оперативного перехвата ЖК, мы завершаем сегодня технологический прыжок в возможностях системы. В ходе 3 серий испытаний за считанные месяцы, мы подняли возможности ЖК на новое поколение угроз: сложные и многочисленные залпы ракет и параллельные атаки БПЛА и др. Система ЖК в новой конфигурации будет принята на вооружение в ВВС и ещё более усилит систему ПВО Государства Израиль».

Старший заместитель гендиректора и директор Отделения ПВО «Рафаэль» бригадный генерал (рез.) Пини Йонгман: «’Рафаэль’ вместе с директоратом ‘Хома’ в МО продолжают развитие системы в последнем десятилетии и улучшает её ТТХ, как технологически, так и оперативно. Сейчас мы закончили серию испытаний и принесли новые возможности в защите Государства Израиль. Мы не ждём того, что происходит на другой стороне и как враг развивает свои системы, – мы заранее оцениваем, что может произойти, и создаём новые возможности для опережения врага и угроз».

От себя замечу, что 12.02.20 МО сообщило о завершении комплексных испытаний модернизированного варианта ЖК. Но ранее, 14.09.19, в Саудовской Аравии произошла известная атака на НПЗ Абкайк и Xурайс компании Saudi Aramco с использованием 18-25 ударных БПЛА и 7 КР. По-видимому это послужило толчком к ещё одной срочной доработке системы. Уже 15.12.20 было опубликовано о первой серии испытаний (хотя основным тогда было испытание «Праща Давида»), 01.02.21 – о второй и вот сегодня, 16.03.21, – о третьей.