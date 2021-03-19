Зейн Малик рассказал об их с Джиджи Хадид дочери и своем отцовстве: «Учу стишки и пою малышке песни»

В конце сентября 25-летняя Джиджи Хадид и 28-летний Зейн Малик впервые стали родителями: на свет появилась их дочь Хай. Пара пока не показывает лицо девочки поклонникам, однако любит рассказывать о ней в интервью.

Так, в одном из свежих интервью на радио певец поделился своим опытом отцовства. Зейн признался, что еще до появления дочери на свет многие знакомые пугали их с Джиджи, что рождение малышки разделит их жизнь на до и после. Опасения Малика по этому поводу не оправдались: по словам музыканта, дочь практически не доставляет им с возлюбленной неприятных хлопот.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Многие, с кем я разговаривал еще до рождения дочери, говорили: «Это будет огромная перемена в вашей жизни». Но, честно говоря, наша дочь просто удивительный ребенок. Нам с Джиджи было очень легко привыкнуть к родительству. Дочь облегчила эту задачу. Она очень хорошо спит и любит молоко. Мне это очень нравится,

— рассказал Зейн.

Малик признался, что так быстро приспособился к отцовству, что сам от себя этого не ожидал. Дело в том, что раньше Зейн уделял большую часть своего времени творчеству и погружался в него с головой. На тот момент музыкант даже представить не мог, что в скором времени дочь органично впишется в его напряженный график.

Конечно, раньше я находил время для своих отношений, однако был целиком сосредоточен именно на себе. Поэтому тот факт, что я так быстро привык к существованию в моей жизни дочери, меня удивил. Теперь же мне просто нравится проводить с ней время, веселиться, тусоваться и расслабляться. Я смотрю с дочкой детские передачи по телевизору, учу стишки, катаюсь с ней по полу со смеха и пою для нее песни,

— поделился Зейн.