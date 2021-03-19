В ООН раскрыли список стран, поставляющих оружие в Ливию

Эмбарго ООН на поставки оружия в охваченную войной Ливию не соблюдается. Многие страны оказывают военную поддержку конфликтующим сторонам, несмотря на запрет, говорится в докладе Группы экспертов по Ливии, учрежденной резолюцией Совета Безопасности ООН.

В докладе специалисты указали даты и перечислили типы оружия, оборудования и военной техники, а также страны, из которых все это поступает в Ливию. Так, силы, примкнувшие к правительству, получают военную поддержку в основном из Турции, а армия генерала Хафтара — из Иордании, ОАЭ, Египта и России, отмечено в тексте.

Там же подчеркнуто, что государства, которые непосредственно поддерживают стороны в конфликте, «совершают широкомасштабные и грубые нарушения, полностью противоречащие режиму санкционных мер». Они контролируют всю цепочку поставок, что затрудняет обнаружение, предотвращение и пресечение таких нарушений.

Эксперты ООН также зафиксировали участие в ливийском конфликте целого ряда частных военных и охранных компаний, в том числе в докладе упоминается ЧВК «Вагнер», которая, согласно экспертам ООН, присутствует в Ливии с октября 2018 года, при этом численность ЧВК достигает 1200 человек.