В Европе официально признали начало третьей волны пандемии

Еврокомиссия (ЕК) признала, что в Европе идет новый, третий по счету вал заболеваний COVID-19.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро, в зависимости от государства», — сказала журналистам официальный представитель ЕК Дана Спинант.

Чиновница подчеркнула, что поэтому темпы массовой вакцинации необходимо ускорить.

Профильный министр Адам Недзельский сказал, что Польше угрожает мутировавший «британский» штамм. За сутки были выявлены еще 25 тыс. заболевших — рекорд с начала года, информирует TVN24.