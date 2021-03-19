Разводящихся Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса застали за поцелуями в Доминиканской Республике Россиянин, обвиняемый в США в попытке кибератаки на завод Tesla, полностью признал вину » Утвержден новый директор ЦРУ На посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) утвержден Уильям Бернс. Его кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден и утвердил Сенат. Ранее его также поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США. Бернс был предложен на пост главы ЦРУ еще в январе 2021 года. Утверждение Бернса ранее буксовало в Конгрессе из-за позиции единственного законодателя. Блокировать кандидатуру Бернса, добиваясь от президента Байдена расширения санкций в отношении участников проекта «Северный поток-2», решил член Сената Тед Круз. Бернс был американским послом в России с 2005 по 2008 год, он также занимал пост заместителя госсекретаря США с 2011 по 2014 год, а в 2015 года стал президентом Фонда Карнеги за международный мир.