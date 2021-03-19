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Утвержден новый директор ЦРУ

На посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) утвержден Уильям Бернс. Его кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден и утвердил Сенат.

Ранее его также поддержал профильный комитет верхней палаты конгресса США.

Бернс был предложен на пост главы ЦРУ еще в январе 2021 года.

Утверждение Бернса ранее буксовало в Конгрессе из-за позиции единственного законодателя. Блокировать кандидатуру Бернса, добиваясь от президента Байдена расширения санкций в отношении участников проекта «Северный поток-2», решил член Сената Тед Круз.

Бернс был американским послом в России с 2005 по 2008 год, он также занимал пост заместителя госсекретаря США с 2011 по 2014 год, а в 2015 года стал президентом Фонда Карнеги за международный мир.

19 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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