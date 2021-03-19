Ученые рассказали о секретном способе наладить контакт с кошкой

Издавна люди пытаются наладить общение с кошками и найти способ нравиться этим своенравным животным. Но хвостатые не так-то просты — в общении с человеком они могут быть совершенно непредсказуемыми и своенравными. К счастью недавно британские ученые сделали прорыв в этом вопросе и стали на шаг ближе к разгадке кошачьей тайны.



Ученые из Школы психологии университета Сассекса обнаружили, что кошки благосклоннее относятся к людям, которые им медленно моргают. Используя эту уловку, вы получаете больше шансов погладить кота-недотрогу или просто расположить к себе осторожное животное.





Британские психологи провели серьезную работу и поставили немало экспериментов, прежде чем поняли, что кошка получает удовольствие от общения, когда видит, что человек медленно закрывает и открывает глаза и прищуривается. Дело в том, что на кошачьем языке эти действия показывают дружеские намерения.

Многие замечали, что кошки сначала пристально смотрят на нас, а затем начинают медленно моргать или зажмуриваются. Мы воспринимаем это как утрату к нам интереса и даже обидное выражение презрения. Но на деле все обстоит с точностью до наоборот и кошка может медленно моргать, только когда вам полностью доверяет.



Пристальный взгляд — это признак настороженности и агрессии, а если кошка избегает зрительного контакта, то это значит, что она вас боится. Животные судят о нас со своей точки зрения и поэтому нам нужно или принять их правила, или смириться с их недоверием. Попробуйте «поговорить» с кошкой при помощи глаз и вы сможете сами убедиться, что британские ученые были правы.