У Байдена подтвердили его слова: Путин убийца

мериканский президент Джо Байден не жалеет о высказываниях в адрес российского лидера Владимира Путина.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе ежедневного брифинга, Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях». И он не сожалеет о резком высказывании в отношении Путина. По ее словам, «президент дал прямой ответ на прямой вопрос».

Псаки также добавила, что США не отзывали своего посла Джона Салливана из России. Он остается в Москве и поддерживает контакт с российскими представителями.

Напомним, в интервью ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Лидер США также пообещал разобраться с «вмешательством» Москвы в американские выборы. После этих высказываний российский рынок акций и рубль резко пошли вниз, а Белый дом объявил о новых санкциях, связанных с экспортом. Москва, в свою очередь, отзывает посла в Вашингтоне для консультаций.

В Кремле высказывания Байдена назвали «очень плохими». В МИД РФ даже и не припомнят такого, как сейчас, тупика в отношениях с США