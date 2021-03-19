Tesla станет дороже на рынке Европы

Транспортные власти Великобритании снизили льготы для электромобилей, фургонов и грузовиков с 3000 до 2500 фунтов стерлингов (3491 доллар). Такое решение может обернуться проблемами для автогиганта и подорвать позиции Tesla в Великобритании. Цены на Tesla Model 3 начинаются от 40 490 фунтов стерлингов (более 56 тысяч долларов).

Правительство Великобритании столкнулось с давлением и пытается заткнуть дыру в финансировании, оставшуюся после пандемии. Власти утверждают, что покупатели более дорогих электромобилей могут позволить себе купить их и без финансовой помощи. С 2019 года в стране количество электрокаров стоимостью менее 35 тысяч фунтов стерлингов (около 48 тысяч долларов) возросло почти на 50 процентов. Власти заявили, что продолжат предлагать налоговые льготы для электромобилей.