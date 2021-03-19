«  
  »

Tesla станет дороже на рынке Европы

Покупатели Tesla Model 3 на крупнейшем европейском рынке Великобритании будут вынуждены платить больше, поскольку власти страны урезали субсидии на покупку электрокаров, пишет Bloomberg.

Транспортные власти Великобритании снизили льготы для электромобилей, фургонов и грузовиков с 3000 до 2500 фунтов стерлингов (3491 доллар). Такое решение может обернуться проблемами для автогиганта и подорвать позиции Tesla в Великобритании. Цены на Tesla Model 3 начинаются от 40 490 фунтов стерлингов (более 56 тысяч долларов).

Правительство Великобритании столкнулось с давлением и пытается заткнуть дыру в финансировании, оставшуюся после пандемии. Власти утверждают, что покупатели более дорогих электромобилей могут позволить себе купить их и без финансовой помощи. С 2019 года в стране количество электрокаров стоимостью менее 35 тысяч фунтов стерлингов (около 48 тысяч долларов) возросло почти на 50 процентов. Власти заявили, что продолжат предлагать налоговые льготы для электромобилей.

19 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  