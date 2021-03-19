Анонсирован спортивный электромобиль BMW i4 с автономным радиусом поездки до 590 км Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс дал показания в суде против отца » Таблоид Sun нанимал частного сыщика для сбора сведений о Меган Маркл Британский таблоид Sun нанял частного сыщика и заплатил ему за получение личной информации о Меган Маркл в ​​первые дни ее отношений с принцем Гарри. Об этом Би-би-си рассказал сам нанятый сыщик Дэниел Хэнкс. Он также признался в том, что получил доступ к персональным данным, включая номер социального страхования Меган Маркл, используя незаконные методы. News Group Newspapers, издатель Sun, не отрицает, что от Хэнкса действительно требовалось провести расследование о будущей герцогине Сассекской, но уговор был только о законных способах. Би-би-си удалось ознакомиться с так называемым «исчерпывающим отчетом о Меган и ее семье», который сыщик сделал для Sun. В отчете содержится номер телефона Меган Маркл, адреса проживания и номер социального страхования, а также информация о членах ее семьи, в том числе о ее бывшем муже и бывшем бойфренде. В США лицензированным частным следователям разрешен доступ к базам данных личной информации, содержащейся в определенных документах, например, решениях суда. Но передача таких сведений журналистам незаконна. Сам Хэнкс говорит, что практически все, что он выяснил, журналисты Sun могли выяснить сами по открытым источникам — за исключением номеров социального страхования. При этом именно сведения о номере социального страхования сам Хэнкс называет «ключом к королевству». Представитель Гарри и Меган уже заявил, что новость о найме частного сыщика британским таблоидом должна заставить медиаиндустрию пересмотреть правила работы, чтобы хищнические тактики ушли наконец в прошлое. У герцога и герцогини Сассекских сложные отношения с британской бульварной прессой. Во время недавнего интервью пары с Опрой Уинфри они сказали, что в их отъезде из Великобритании во многом виноваты таблоиды, которые создали «токсичную атмосферу контроля и страха». Принц Гарри судится с издателем Sun и бывшим издателем Daily Mirror, обвиняя их во взломе его телефонов в период до 2011 года. Таблоиды были неравнодушны к паре с самого начала их отношений. Так, Sun публиковала статьи о том, как принц Гарри забрасывал свою будущую жену текстовыми сообщениями и как пара проводила выходной в доме Меган в Торонто. АВТОР ФОТО,PA MEDIA Признаться в том, что он сделал, частного сыщика побудил просмотр интервью Гарри и Меган Опре Уинфри. «Я рассказываю это, чтобы очистить свою совесть», — заявил Дэниел Хэнкс Би-би-си. На вопрос, что он сказал бы лично Меган и Гарри, он ответил, что глубоко сожалеет о том, что сделал, и готов, если надо, встретиться с их адвокатами и предоставить всю имеющуюся у него информацию для использования в судебных разбирательствах с таблоидами. В заявлении News Group Newspapers, издателя Sun, сказано: «В 2016 году Sun на законных основаниях заказала г-ну Хэнксу поиск информации о Меган Маркл и ее родственников в юридических базах данных, на использование которых у него была лицензия. Ему заплатили 250 долларов. Г-ну Хэнксу не было поручено совершать какие-либо незаконные действия или нарушать какие-либо законы о конфиденциальности. Более того, ему было дано четкое письменное указание действовать законно, и он подписал юридическое обязательство, что так и поступит. Информация, которую он предоставил, не вызывала никаких опасений в том, что он использовал незаконные методы для получения информации. Sun никогда не запрашивала номер социального страхования Меган Маркл и не использовала полученную информацию для каких-либо незаконных действий. Sun соблюдает все законы и поддерживает строгие стандарты в отношении получения информации от третьих лиц. Полное соблюдение требований распространяется на всю нашу деятельность». https://www.bbc.com/