Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс дал показания в суде против отца

Спустя несколько дней после того как прессе стало известно, что 45-летняя Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны своего 57-летнего экс-супруга Брэда Питта, всплыли новые подробности этого процесса. В новых документах, оказавшихся в распоряжении журналистов, утверждается, что на днях старший сын Джоли и Питта, 19-летний Мэддокс, дал показания против своего отца по делу об опеке.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с сыном Мэддоксом

Мэддокс уже дал показания в качестве взрослого в ходе продолжающегося спора его родителей об опеке, и это было не очень лестно по отношению к Брэду. Мэддокс не использует фамилию Питт, если только речь не идет об официальных документах. Он намерен сменить свою фамилию на Джоли (сейчас мальчик носит двойную фамилию Джоли-Питт. — Прим. ред.), но Анджелина не поддерживает это решение сына,

— рассказал инсайдер в беседе с Us Weekly.

В ближайшее время свои показания в суде могут также представить и другие дети Джоли и Питта — Шайло, Вивьен и Нокс. Суд уже запросил у бывших супругов разрешения на то, чтобы они выступили в качестве свидетелей. Это будет возможно, если оба родителя дадут свое согласие.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Напомним, что на днях в распоряжении издания The Blast оказались документы, свидетельствующие, что Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта, якобы происходившего в их семье в годы их брака. О каких именно инцидентах идет речь, пока не уточняется.

Брэд Питт с сыном Мэддоксом

Вероятнее всего, речь идет о семейной ссоре, произошедшей на борту самолета в 2016 году. Тогда Питт повздорил со старшим сыном Мэддоксом и якобы даже ударил его. По слухам, именно этот случай поставил окончательную точку в отношениях голливудской пары. Ранее этот инцидент уже расследовался, но тогда Брэда Питта оправдали. Многие источники, близкие к Джоли и Питту, утверждают, что сейчас Джоли решила вспомнить этот эпизод, просто чтобы отомстить бывшему мужу.