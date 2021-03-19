США ударят санкциями по швейцарской «дочке» «Газпрома», строящей Nord Stream 2

Новые санкции администрации президента США Джо Байдена, связанные с газопроводом «Северный поток — 2», могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG — оператора проекта строительства, 100-процентную дочку «Газпрома», зарегистрированную в Швейцарии. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как ожидается, новый пакет санкций будет представлен в виде доклада. Наряду с Nord Stream 2 AG в документе, согласно сведениям источников агентства, будет фигурировать страховая компания, оказывающая услуги в рамках проекта, а также ряд других фирм, которые сотрудничают с судами, прокладывающими трубопровод в Балтийском море.

О том, что администрация рассмотрит возможность применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, проинформировал 10 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он напомнил, что, как объявляло ранее правительство США, 18 компаний отказались от участия в проекте под угрозой американских санкций.

Ранее в четверг Блинкен вновь предостерег участников проекта «Северный поток — 2» от продолжения работ по строительству газопровода. По его словам, «любая компания, вовлеченная в проект «Северный поток — 2», рискует подвергнуться санкциям США».