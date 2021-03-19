Sony показала контроллеры для нового VR-шлема

Контроллеры предназначены для использования с анонсированной ранее VR-гарнитурой и приставкой PlayStation 5. Как объяснили в компании, устройство имеет шарообразный дизайн, созданный с учетом эргономики и подходящий для любых пользователей. «Новый контроллер отражает нашу миссию по достижению более глубокого ощущения присутствия и погружения в опыт виртуальной реальности», — заметил вице-президент PlayStation Хидетаки Нишино (Hideaki Nishino).

Устройство частично создано на основе геймпада DualSense, поэтому имеет адаптивные триггеры с сопротивлением и тактильную обратную связь. Также контроллер снимает данные с пальцев геймера, что позволяет делать различные жесты в играх. Девайс имеет несколько кнопок: например, «захват» для удержания игровых объектов.

Положение контроллеров в пространстве отслеживается с помощью специального кольца на самом устройстве.

Sony не раскрыла информацию о том, когда контроллеры появятся в продаже. Однако представители японской компании заявили, что в ближайшее время начнут рассылать образцы девайса разработчикам VR-игр, чтобы получить от них обратную связь.