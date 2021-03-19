СМИ узнали о планах Байдена полностью заблокировать «Северный поток-2»

Команда лидера США Джо Байдена ищет способы заблокировать проект строительства трубопровода «Северный поток-2». Как пишет Bloomberg, изучается возможность дополнительных санкций.

Издание со ссылкой на три источника указывает, что новые ограничения могут затронуть оператора строительства трубопровода, Nord Stream 2 AG. Под санкции может попасть и страховая компания, работающая с кораблями, задействованными в строительстве в Балтийском море, а также другие организации.

Напомним, что «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Этот проект является альтернативным вариантом поставок «голубого топлива» в Европу. Газопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» через суд пытаются заблокировать немецкие экологи. Они обжаловали разрешение на укладку трубопровода в водах Германии. МИД Литвы призывал приостановить реализацию проекта до предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Польша и Украина просили остановить строительство газопровода. Заморозку «Северного потока-2» также обсуждали как потенциальную часть санкций против российских чиновников, бизнесменов и организаций после отравления Алексея Навального.