Сиквел «Кота в сапогах» получил название и дату выхода

Киностудия Universal анонсировала дату премьеры и новое название продолжения мультфильма «Кот в сапогах». По сведениям издания Collider, проект «Кот в сапогах 2: Последнее желание» будет представлен зрителям 23 сентября 2022 года. Главного героя вновь озвучит популярный актер Антонио Бандерас.

Также стало известно о назначении нового постановщика. Вместо Боба Персичетти, который возглавлял проект в течение нескольких лет, режиссером станет Джоэль Кроуфорд, создатель анимационного фильма «Семейка Крудс 2: Новоселье», который ранее был удостоен номинаций на ряд престижных наград и стал одним из самых кассовых проектов времен пандемии.

«Кот в сапогах» был выпущен в 2011 году и заработал в мировом прокате 555 миллионов долларов при 130-миллионном бюджете. Студия DreamWorks Animation планировала создать сиквел с рабочим названием «Кот в сапогах 2: Девять жизней и 40 разбойников» и выпустить его в прокат в 2018 году, но эти планы так и не были реализованы.

Более того, в 2015 году студия объявила о реструктуризации и значительном сокращении персонала, что поставило под вопрос создание многих перспективных кинопроектов, в том числе и сиквела «Кота в сапогах».