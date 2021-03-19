Шэрон Стоун рассказала, как ее обманом уговорили сняться в той самой сцене из «Основного инстинкта»

63-летняя актриса Шэрон Стоун уже не раз высказывалась о пережитых сексуальных домогательствах и харассменте со стороны режиссеров на съемочной площадке. Этой теме она уделила внимание и в своих мемуарах, которые поступят в продажу уже 30 марта. Издание Vanity Fair опубликовало отрывок из книги актрисы, который как раз посвящен таким эпизодам.

Шэрон Стоун

Так, Стоун вспоминает, как один продюсер предложил ей переспать с партнером-мужчиной, чтобы улучшить «химию» между их персонажами на экране.

Вы, ребята, настояли на этом актере, когда он не смог выдать ни одной сцены на пробах. А теперь вы думаете, что если я трахну его, то он сразу станет прекрасным актером? Быть настолько хорошим в постели никому не под силу! Если бы они только наняли талантливого актера, который мог бы играть сцену и запомнить свои реплики! Да могут поиметь его сами и оставить меня в покое. Играть было моей работой, так я и сказала,

— так прокомментировала тот случай Стоун в своей автобиографии.

В книге актриса также вспоминает своего бывшего менеджера в начале карьеры, который однажды сказал ей, что она не выглядит как женщина, которую «хочется трахнуть», и поэтому ее никто не позовет сниматься. Актриса также описывает эпизод с одним режиссером, который предлагал ей сесть к нему на колени, чтобы получить роль (об этом случае Стоун ранее уже вспоминала и в интервью).

Не обошла Шэрон вниманием и, пожалуй, самый известный и нашумевший фильм в своей карьере — эротический триллер Пола Верховена «Основной инстинкт». Культовой в фильме стала сцена допроса героини Стоун, во время которого она перекидывает ногу на ногу, будучи в этот момент без нижнего белья.

Шэрон утверждает, что съемочная группа во главе с режиссером пошла на уловку, чтобы убедить ее сниматься без белья.

Мне сказали: «Мы ничего не увидим. Просто нужно, чтобы ты сняла трусики, так как белый отражает свет, поэтому в кадре сразу видно, что на тебе трусы,

— написала Шэрон.

Однако на первом просмотре фильма на студии актрису ждал шок. На экране прекрасно были видны ее половые органы. Стоун вспоминает, что после показа дала пощечину Верховену и даже была полна решимости запретить выпускать фильм в прокат. Но потом Шэрон задумалась над ситуацией.

Мне нужно было принять решение. Я позвонила своему адвокату Марти Сингеру. Марти сказал мне, что они не могут выпустить этот фильм в том виде, в каком он был, что я могу получить судебный запрет. Во-первых, в то время это давало фильму рейтинг X. Помните, это был 1992 год, не то что сейчас, когда мы видим эрегированные пенисы на Netflix. И, как сказал Марти, согласно правилам Гильдии киноактеров, незаконно было снимать меня подобным образом. Это была моя первая мысль. Потом я подумала еще немного. Что, если бы я была режиссером? Что, если бы я сделала этот кадр? Что, если бы я получила его специально? Или случайно? Что, если бы он просто существовал? В общем, было над чем подумать.

Я знала, в каком фильме снимаюсь. Я так боролась за эту роль, и все это время за меня заступался только этот режиссер. Мне нужно было найти способ стать объективной. Но у меня был выбор. Я думала и думала, и в итоге я решила разрешить эту сцену в фильме. Почему? Потому что это было правильно для фильма и для персонажа, поэтому в конце концов я сделала это,

— поделилась воспоминаниями Шэрон.