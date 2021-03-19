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Россиянин, обвиняемый в США в попытке кибератаки на завод Tesla, полностью признал вину

Российский гражданин Егор Крючков, обвиняемый в США в сговоре с целью внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть компании Tesla, признал вину, сообщает американский Минюст.

По данным ведомства, Крючков признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру. По материалам дела, во время пребывания в США по туристической виде Крючков пытался договориться с сотрудником Tesla, чтобы тот установил на один из компьютеров компании ПО, которое позволило бы взломать сеть. Россиянина арестовали в Лос-Анджелесе, когда он направлялся в аэропорт, чтобы вылететь из страны.

Приговор Крючкову должен быть вынесен 10 мая. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

19 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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