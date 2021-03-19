Рэйф Файнс вступился за обвинённую в трансфобии Джоан Роулинг

Исполнитель роли Лорда Волан-де-Морта Рэйф Файнс раскрыл своё мнение по поводу скандала, который имел место в прошлом году вокруг автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. По мнению актёра, в мире стало слишком много ненависти.

«Я не могу понять направленный в её адрес яд. Я могу понять остроту спора, но я считаю этот век осуждения и необходимость осуждать иррациональными. Я нахожу уровень ненависти, который люди выражают в сторону тех, чьё мнение отличается от их, и жестокость их слов в адрес других, очень беспокойным», — отметил Файнс.

Напомним, что скандал с участием Роулинг разгорелся в 2020 году, когда в ответ на заголовок статьи, где было написано «люди, которые менструируют», писательница привела в пример несколько вариаций написания слова «женщина». Из-за этого её обвинили в трансфобии, что поддержали и многие актёры из франшизы «Гарри Поттер».