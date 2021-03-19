Разводящихся Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса застали за поцелуями в Доминиканской Республике

Пару недель назад поклонники 51-летней Дженнифер Лопес испытали шок — в прессе появилась информация, что певица и ее жених, 45-летний Алекс Родригес, расстались. Но тревога оказалось ложной — в совместном заявлении знаменитости уверили всех, что работают над отношениями. Ну а потом стало известно, что Родригес сделал шаг к примирению и отправился в Доминиканскую Республику, где сейчас снимается Джей Ло.

И, похоже, воссоединение пошло им на пользу. Сегодня в сети появились снимки папарацци, на которых Дженнифер и Алекс запечатлены вместе на террасе дома, при этом Лопес нежно тянется к возлюбленному с поцелуем.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Что бы ни произошло между ними, кажется, Джей Ло больше не держит зла на любимого и все ему простила. Напомним, что Родригеса подозревали в систематических изменах Дженнифер. Последней любовницей, по слухам, стала звезда реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Однако инсайдер заявил репортером, что дело было вовсе не в ней.

Друзья Дженнифер в течение долгого времени предупреждали ее, что Алекс не был хорошим парнем и что он использовал ее, чтобы очистить свой запятнанный имидж после многочисленных скандалов. В течение многих лет Дженнифер не прислушивалась к предупреждениям, но теперь она им верит,

— говорил источник.

Тем не менее, по данным инсайдера, Алекс был настроен серьезно и очень хотел вернуть расположение Дженнифер, поэтому и полетел к ней. А вот Лопес, по словам все того же источника, не торопится с выводами насчет любимого и хочет сначала завершить съемки, а потом уже разбираться с личной жизнью.

Legion-media/Instagram