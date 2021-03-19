Путин пригрозил соседним странам отобрать у них «исторические земли», если в этом будет необходимость.

В результате создания Советского союза, а затем его развала Россия «утратила колоссальные территории», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма.«В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то непонятным до сих пор причинам, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований», — сказал президент в ходе торжественного мероприятия на стадионе «Лужники».

Затем, по словам Путина, большевики «развалили свою партию» и Советский союз, а в результате Россия осталась без исторических земель.

«Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — сказал Путин.

В качестве примера он привел «возвращение Крыма», которое по его словам является «восстановлением исторической справедливости».