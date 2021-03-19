Прячем провода правильно

В современном мире нас окружает множество гаджетов, техники. Все это требует зарядки или же постоянного подключения к сети, что плодит еще большее количество проводов — они свисают со столов, подоконников, рабочих поверхностей на кухне. В автомобиле такая мелочь вовсе может стать серьезной и опасной помехой, так что подобной проблемой нужно заниматься сразу.

Помогут разобраться с этим органайзеры для проводов. В данную категорию входит широкий перечень изделий, благодаря которым удается избавиться от путающихся под руками и ногами шнуров питания. Сюда входят:

кейсы для хранения зарядок и usb;

держатели для телефонов на розетку и панели в автомобиле;

зажимы.

Благодаря им вы сможете везде навести порядок, снизить количество «визуального шума», сделать жилье более уютным.

Подбираем необходимое

Чаще всего под этим понятием подразумеваются мягкие барсетки различного размера, в которых можно хранить зарядные устройства и провода к ним, кейсы с компактными беспроводными устройствами, наушники, экшн-камеры. Так вы будете уверены, что все находится в одном месте и точно не придется нужную вещь искать несколько часов. Это могут быть как решения для домашнего пользования, так и более крупные модели для путешествий под компактную видеотехнику.

Что до держателей, то они делятся на решения для автомобилей и розеток. Первые избавляют от необходимости пытаться куда-то примостить телефон во время движения, находится он на зарядке или нет. Они также удобно фиксируют смартфон на панели, чтобы его можно было использовать как навигатор. А вторые крепятся к стене вокруг розетки на двухсторонний скотч и служат специальной подставкой там, где устройство положить просто больше некуда.

Также могут пригодиться и зажимы. Они тоже крепятся на клейкие элементы в нужных местах и являются своеобразными фиксаторами для проводов различной толщины — этот вариант уже используют в домашних условиях для стационарной техники, где присутствует большое количество шнуров питания.

Где заказать

Остается только отыскать подходящий магазин. Одним из таких может стать «Вселенная Порядка», где собрано большое количество полезных товаров для организации пространства — благодаря им вы сможете упростить себе жизнь, сделать жилье более комфортным. В каталоге представлены на выбор кейсы с кармашками, прищепки с маркерами, держатели для автомобиля и для дома, а также многое другое по цене от 127 до 630 рублей.

В ассортименте найдутся товары из оргстекла, дерева, пластика, нейлона, полиэстера. Здесь вы найдете только качественные, надежные изделия, которые на данный момент собрали 98% положительных отзывов. Все это можно заказать в несколько кликов и оплатить при получении. Есть особые предложения для оптовых покупателей.

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