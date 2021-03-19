Прежнее руководство НБУ собираются судить за то, что они расследовали деятельность Коломойского

Против первого заместителя главы Национального банкаУкраины Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование. Их подозревают в государственной измене.

Об этом со ссылкой на соответствующий документ Офиса генерального прокурора, пишет Kyiv Post.

Как отмечается, обвинения основаны на том, что Рожкова наняла иностранное детективное агентство Kroll, которое расследовало выведение из ПриватБанка свыше $5,5 миллиарда его бывшими владельцами.

Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка также подозревают в растрате госсредств из-за найма компании Kroll Inc., консалтинговой фирмы AlixPartners и юридической фирмы Hogan Lovells и Asters. По данным издания, подозрения им пока не предъявили.

В свою очередь, в комментарии Kyiv Post Рожкова заявила, что ей ничего не известно о выдвинутых обвинениях, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового. «Это просто сюр», — написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

В то же время источник издания рассказал, что такое расследование мог инициировать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко или кто-то из сотрудников Офиса президента. Расследование ведут СБУ и Государственное бюро расследований.

Отмечается, что хотя у НБУ был доступ к большому количеству инсайдерской информации, которая могла бы разоблачить незаконные схемы внутри ПриватБанка, ему требовалась внешняя помощь, чтобы выяснить масштабы выведения средств и подготовить успешный судебный иск. У Kroll был доступ к информации Министерства финансов США, а также к инструментам для анализа объема автоматических транзакций, задействованных в схеме по выводу средств из ПриватБанка. Компании также помогли Украине подготовиться к искам против экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Лондона.

Речь идет о якобы завышенной стоимости юридических услуг компании «Астерс Консалт», предоставляемых ПриватБанку. Именно эта юридическая поддержка позволила банку подать иски против бывших собственников банка и обеспечить его юридическую защиту в ходе более чем шести сотен исков, инициированных Игорем Коломойским после национализации ПриватБанка.

Сегодня Коломойский в очередной раз в судебном порядке пытался вернуть себе национализированный Приватбанк. Спустя четыре года в Украине не завершено ни одно расследование, доказывающее мошенничество и вывод средств из банка бывшими акционерами и менеджерами. Позиции экс-владельцев крепнут, а нынешнего собственника, то есть государства, — слабеют.

https://zn.ua/ECONOMICS/rozhkovu-i-neskolkikh-sotrudnikov-nbu-podozrevajut-v-hosizmene-iz-za-dela-privatbanka-kyiv-post.html