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Мир предупредили о беспрецедентной угрозе нехватки еды

Природные бедствия, изменения климата, проблемы в сельском хозяйстве усугубляются последствиями пандемии коронавируса. Все это грозит миру беспрецедентной нехваткой еды. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Никогда еще в истории продовольственная безопасность не сталкивалась с таким множеством новых угроз, предупреждают эксперты. Эти опасности не только уносят жизни, но и вызывают отрицательные экономические последствия на уровне домохозяйств, регионов и стран. Они могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий, сказано в отчете.

В период с 2008 по 2018 год миллиарды долларов были потеряны в результате снижения урожайности в результате стихийных бедствий. Это может привести к нарушениям цепочек поставки и усугубить проблему голода.

19 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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