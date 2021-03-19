Мила Кунис на некоторое время стала наркоманкой

Сегодня на YouTube вышел первый трейлер нового фильма Netflix «Четыре хороших дня » (Four Good Days) с Милой Кунис и Гленн Клоуз в главных ролях. В новой драме Родриго Гарсии, известного зрителям по работе над фильмами «Четыре комнаты» и «Мать и дитя», рассказывается о тяжелом процессе борьбы с пристрастием к наркотикам и препятствиях, с которыми на этом пути приходится сталкиваться как самому зависимому человеку, так и его ближайшим родственникам.

Мила Кунис сыграла 31-летнюю девушку по имени Молли, зависимую от приема опиатов. Отчаявшись побороть это пагубное пристрастие в одиночку, героиня Кунис обращается за помощью к своей матери Деб, которую в картине сыграла Гленн Клоуз. Несмотря на долгие годы зависимости дочери, Деб практически смирилась с тем, что ей вряд ли можно чем-то помочь. Она предпринимает последнюю попытку спасти Молли от наркотической зависимости. Теперь они вместе проходят через ломки и срывы Молли и пытаются вернуть в свою семью доверие и любовь, которые когда-то так крепко их связывали.

Мила Кунис в фильме «Четыре хороших дня»

Гленн Клоуз в фильме «Четыре хороших дня»

Мила Кунис в фильме «Четыре хороших дня»

Гленн Клоуз в фильме «Четыре хороших дня»

Картина основана на реальных событиях, а в основу ее сценария легла статья журналиста Washington Post Эли Саслоу под названием «Как поживает Аманда? История правды, лжи и американской зависимости». Впервые лента была представлена на фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе прошлого года. Зрители же смогут оценить премьеру на стриминговом сервисе Netflix уже 30 апреля.