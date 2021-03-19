Марсоход «Персеверанс» записал звуки езды по Марсу

Команда марсохода «Персеверанс» опубликовала звуки передвижения ровера по поверхности планеты. Запись длится 16 минут, за это время ровер проехал по песку и камням Марса 27 метров, сообщается на сайте NASA.

Марсоход «Персеверанс» помимо обширного арсенала научных приборов и камер оснащен двумя микрофонами, один из которых входит в состав инструмента SuperCam, установленного на мачте, а другой служил для записи звуков на этапе высадки и не предназначался для активного использования на поверхности Марса, из-за чего прошел ограниченные наземные испытания. До ровера микрофоны устанавливались на аппарате Mars Polar Lander, который потерпел крушение при высадке на планету, а также на станции «Феникс», которая смогла высадиться на Марс, однако ее микрофон не стали включать из-за проблем с электроникой. Оба микрофона нового ровера пережили высадку на планету и записали ряд необычных звуков.

17 марта 2021 года команда ученых, работающая с ровером, опубликовала две версии звуков, записанных 7 марта микрофоном, установленным на боку аппарата. На них попали 16 минут поездки марсохода, за это время он проехал 27,3 метра по поверхности планеты. Первая версия представляет собой дорожку из неотфильтрованных звуков, в ней слышен шум, создаваемый взаимодействием колес и подвески ровера с поверхностью Марса, а также царапающий звук, который может быть либо электромагнитными помехами от одного из блоков марсохода, либо возникает в результате движения марсохода. Вторая версия, длительностью 90 секунд, содержит три фрагмента оригинальной записи, из которой были удалены шумы.

«Персеверанс» высадился в кратере Езеро в середине февраля, он будет вести климатические и геологические исследования планеты, соберет образцы грунта для последующей доставки на Землю ракетой MSR (Mars Sample Return Mission), а также попытается найти биомаркеры и опробует технологию получения кислорода из атмосферы. Ровер уже нашел подходящее место, чтобы оставить там первый в истории марсианский беспилотный вертолет, который должен совершить ряд тестовых полетов. Ожидается, что сброс вертолета состоится в ближайшую неделю.