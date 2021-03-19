Как выбирать саженцы плодовых деревьев

Многие владельцы загородных дач и частных домов принимают решение в пользу посадки фруктовых деревьев на приусадебной территории. И в этом нет ничего удивительного, поскольку это позволяет самостоятельно выращивать сочные и вкусные яблоки, груши, сливы и прочие плоды, радуя всех домашних и близких витаминными продуктами как в летнее время года, так и зимой в виде консервации.

Однако разбивка фруктового сада — это достаточно хлопотное, трудоемкое и требующее немало времени занятие. Несмотря на кажущуюся простоту, получать высокие урожаи с деревьев и кустарников можно только при правильном подходе к делу. И прежде всего необходимо купить саженцы плодовых деревьев высокого качества. Именно от этого зависят темпы роста сада, урожаи и особенности ухода за деревьями.

Основные правила выбора

Существует несколько основных факторов, на которые следует обращать внимание при выборе саженцев плодовых растений. Среди них:

их возраст;

состояние корневой системы;

особенности шейки ствола (места над корнями);

наличие повреждений на штамбе (стволе).

Стоит понимать, что лучше всего на новом месте приживаются молодые растения, поскольку быстро приспосабливаются к новым условиям окружающей среды. Оптимальный возраст саженца — 1,5–2 года после прививки. Такое растение быстро укоренится и начнет развивать крону.

При выборе саженцев многие неопытные садоводы отдают предпочтение высоким деревцам с уже сформированными толстыми стеблями. На самом деле куда более важное значение играет состояние корневой системы. Она должна включать как главный центральный стержень (желательно большой длины), так и развитую систему мелких боковых отростков. Если они полностью отсутствуют или их слишком мало, то существует большая вероятность того, что после посадки молодое дерево будет слишком долго болеть, а может, и вовсе не приживется.

На шейке ствола, расположенной сразу же над коневой системой, находится небольшой изгиб, на котором должен иметься след от срезанного подвоя в виде пенька или зажившей раны круглой формы. Если это место не заросло корой, то имеется риск заражения саженца трутовым грибком. От его покупки лучше отказаться.

Кроме того, необходимо обратить внимание и на состояние ствола молодого дерева. Он не должен иметь механических повреждений и следов грибковых инфекций (в виде плесени или участков с сухой корой). Отдавать предпочтение стоит саженцам с ровным гладким стволом толщиной от полутора сантиметров и одним порядком ветвления формирующейся кроны. Рекомендуется, чтобы наклон боковых отростков к штамбу находился в пределах от сорока пяти до девяноста градусов. В таком случае можно быть уверенным, что растение сформирует крону правильной формы.

Несколько дополнительных моментов

При выборе саженцев необходимо обращать внимание на то, как они разложены у продавца. Если корни растений просто лежат на земле, то они не защищены от высыхания. Поэтому уже через несколько часов такого обветривания их жизнеспособность существенно падает. Оптимально, когда корневая система саженца находится в емкости с глиняной болтушкой, засыпана влажной тырсой или хотя бы обернута мокрой тряпкой.

Лучше всего покупать саженцы, которые реализуются с закрытой корневой системой, то есть посажены в контейнеры с легким грунтом. Но в таком случае необходимо обязательно потянуть растение за ствол. Если оно легко выходит из земли, то деревце недавно было посажено в горшок. Поэтому качество его корневой системы может быть плохим.