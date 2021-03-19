К 2030 году 3,25 миллиона детей в России должны уметь пользоваться оружием — Кремль

Кремль задумал резко увеличить численность «Юнармии» — всероссийского профашистского милитаристского движения, созданного в 2016 году по инициативе Шойгу-Путина.

К 2030 году участниками «Юнармии» должны стала 3,25 миллиона детей, следует из проекта плана достижения национальных целей развития, который в начале марта политбюро внесло в администрацию Путина.

По задумке режима, «юнармецами» должны стать 19% от текущей численности детей школьного возраста (16,8 млн будущего мяса)

За 10 лет численность движения, где, согласно официальному сайту, осваиваются азы начальной военной подготовки, а также развиваются «лидерские навыки» и «технические компетенции», должна вырасти в 4,2 раза. Сейчас юнармейцами являются 775 тысяч ватных личинок.

Еще сильнее — почти 6 раз, — согласно плану, должна увеличиться численность общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников». В составе аналога «пионерии» к 2030 году власти хотят видеть 5,5 миллиона детей против 900 тысяч сейчас.

Радикальное расширение «Юнармии» и других детских фашистских организаций включено в проект по «воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», следует в проекте плана.

В общей сложности на зомбирование детей бюджет потратит 36,7 млрд рублей в ближайшие три года.