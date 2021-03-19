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Известному вратарю проломили череп в матче Лиги Европы

Голкипер пражской «Славии» Ондржей Коларж получил тяжелую травму в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» из Глазго. Об этом сообщается в Twitter чешской команды.

По результатам обследования вратарю был диагностирован перелом лобной пазухи. Игрок вернется в Прагу, где его госпитализируют.

19 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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