По результатам обследования вратарю был диагностирован перелом лобной пазухи. Игрок вернется в Прагу, где его госпитализируют.
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Известному вратарю проломили череп в матче Лиги Европы
Голкипер пражской «Славии» Ондржей Коларж получил тяжелую травму в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» из Глазго. Об этом сообщается в Twitter чешской команды.
По результатам обследования вратарю был диагностирован перелом лобной пазухи. Игрок вернется в Прагу, где его госпитализируют.
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