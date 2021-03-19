Еще одна коммуна в Италии объявила масштабную распродажу домов

Коммуна Пьетрамелара, расположенная в итальянском регионе Кампания, объявила масштабную распродажу домов по символической цене в 1 евро (88 рублей). Об этом сообщает портал Idealista. Власти муниципалитета надеются таким образом привлечь в Пьетрамелару новых жителей.

Предполагается, что приезжие не только скупят морально и физически устаревшую недвижимость, но еще и будут способствовать активному развитию в коммуне предпринимательской деятельности — в частности, откроют там рестораны и отели. Все дома, выставленные на продажу в Пьетрамеларе за один евро, находятся в частной собственности, и муниципалитет гарантирует безопасность сделок. Покупатели обязаны будут отреставрировать здания в течение трех лет.

Пьетрамелара в последние десятилетия сильно пострадала от депопуляции, в настоящее время там проживают всего около 15 семей. Распродажа заброшенных домов за бесценок, по мнению властей коммуны, — это отличное решение, от которого выиграют все: сам муниципалитет, прежние собственники, которым недвижимость не нужна (при этом им приходится платить налоги), и новые владельцы, желающие переехать в Кампанию.