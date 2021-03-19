Еще одна бывшая девушка Арми Хаммера обвинила его в жестоком изнасиловании: «Он собирался меня убить»

Громкий секс-скандал вокруг 34-летнего Арми Хаммера продолжает набирать обороты. Вчера в ходе пресс-конференции его бывшая девушка Эффи Ангелова обвинила актера в жестоком изнасиловании, которое произошло еще в 2017 году. Девушка заявила, что они познакомились с Арми на фейсбуке и были близки с 2016 по 2020 год. Эффи опровергла ранние заявления Хаммера, что все его сексуальные действия вне брака были полностью согласованы с партнершами.

Эффи Ангелова

Мы познакомились, когда мне было 20 лет. Наши отношения развивались быстро, а эмоции с обеих сторон были через край. Оглядываясь назад, понимаю, что все это время он использовал тактику манипуляции, чтобы контролировать меня до того момента, пока я не начала терять саму себя. Он часто проверял мою преданность ему, нарушая мои личные границы. Он становился еще более жестоким и использовал меня морально, эмоционально и в сексуальном плане,

— со слезами на глазах начала свой рассказ Эффи.

Эффи Ангелова и Арми Хаммер

Дальше Ангелова перешла к одному из самых страшных эпизодов в их отношениях. Она вспомнила, как в 2017 году Арми Хаммер в течение 4 часов удерживал ее в доме и жестоко насиловал. Девушка также уточнила, что актер совершал над ней и другие акты насилия, которые не были согласованы, включая избиение ее хлыстом по ногам и удары головой об стену.

В течение четырех часов я пыталась сбежать. Я поняла, что он собирается меня убить. Затем он просто ушел, не заботясь о том, что со мной станет,

— рассказала Ангелова.

Адвокат девушки подтвердила, что у Эффи есть ряд доказательств, которые подтверждают ее серьезные обвинения в адрес голливудского актера. В ближайшее время Ангелова и ее представители собираются представить их в департамент полиции Лос-Анджелеса.

Представители Хаммера уже ответили на обвинения его в жестоком изнасиловании. Адвокат Арми утверждает, что личная переписка его подзащитного с Ангеловой «опровергает ее возмутительные обвинения».

Совсем недавно, 18 июля 2020 года, госпожа Ангелова прислала господину Хаммеру сообщения, в которых рассказывает, что она хочет, чтобы он с ней сделал. Мистер Хаммер никогда не собирался смущать или разоблачать фетиши и извращенные сексуальные желания госпожи Ангеловой. Но теперь, когда она подняла вопрос на новый уровень, наняв гражданского адвоката и собрав публичную пресс-конференцию, у мистера Хаммера появилась возможность прояснить ситуацию, ведь правда на его стороне, — заявил адвокат актера.

Арми Хаммер

Напомним, что в начале года в сети появились слитые переписки Арми Хаммера с несколькими девушками, в которых он якобы признается в своих каннибалистских наклонностях и обсуждает БДСМ-практики. Позже бывшая девушка актера Пейдж Лоренц подтвердила, что во время их отношений он проделывал с ней ужасные вещи и вредил ей как морально, так и физически. Сам актер отрицает подлинность слитых переписок, а также утверждает, что все его сексуальные действия были всегда четко согласованы с партнершами.