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Джаред Лето преобразился до неузнаваемости для съемок «Гуччи»

Джаред Лето преобразился до неузнаваемости для съемок "Гуччи"

Сейчас 49-летний Джаред Лето находится в Милане, где снимается в фильме Ридли Скотта «Гуччи». Он играет совладельца бренда Паоло Гуччи. В Сети появились кадры со съемок, которые удивили поклонников Джареда — актера загримировали до неузнаваемости. Джареду сильно изменили черты лица, а также добавили усы, седину и лысину.

Поклонники Лето не могут поверить, что их кумира можно было так сильно изменить гримом. «Это точно Джаред?», «Это не может быть он, слишком уж не похож, даже в гриме», «Он и полнее Джареда», — пишут в обсуждениях фанаты.

Фильм «Гуччи» рассказывает о смерти главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи, сына основателя компании Gucci, и расследованиях, связанных с его супругой Патрицией Реджиани, которую приговорили к длительному тюремному сроку за заказное убийство мужа.

19 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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