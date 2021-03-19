Джаред Лето преобразился до неузнаваемости для съемок «Гуччи»

Сейчас 49-летний Джаред Лето находится в Милане, где снимается в фильме Ридли Скотта «Гуччи». Он играет совладельца бренда Паоло Гуччи. В Сети появились кадры со съемок, которые удивили поклонников Джареда — актера загримировали до неузнаваемости. Джареду сильно изменили черты лица, а также добавили усы, седину и лысину.

Поклонники Лето не могут поверить, что их кумира можно было так сильно изменить гримом. «Это точно Джаред?», «Это не может быть он, слишком уж не похож, даже в гриме», «Он и полнее Джареда», — пишут в обсуждениях фанаты.

Фильм «Гуччи» рассказывает о смерти главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи, сына основателя компании Gucci, и расследованиях, связанных с его супругой Патрицией Реджиани, которую приговорили к длительному тюремному сроку за заказное убийство мужа.