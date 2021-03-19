«  
  »

До Чорного моря прямує ракетний крейсер США

До Чорного моря прямує ракетний крейсер Військово-морського флоту США USS Monterey (CG 61).

Про це повідомляє моніторингова група Black Sea News.

Сьогодні, 19 березня 2021 року, о 8:00 корабель розпочав проходити протоку Дарданелли.

На озброєнні крейсерів типу Ticonderoga за потреби розміщується до 122 керованих ракет, саме USS Monterey (CG 61) брав участь у завданні ракетного удару в 2018 році по Сирії.

Пуски крилатих ракет Tomahawk з ракетного крейсеру USS Monterey (CG-61)

Попередні візити ракетних крейсерів США до Чорного моря відбулись 2015 та 2017 роках, тоді з 4 по 21 березня 2015 року у Чорному морі перебував ракетний крейсер США USS Vicksburg (CG 69), а у липні 2017 року – USS Hue City (CG 66).

Крейсери типу Ticonderoga першими отримали систему Aegis і, попри вік, активно модернізуються.

19 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  