До Чорного моря прямує ракетний крейсер США

До Чорного моря прямує ракетний крейсер Військово-морського флоту США USS Monterey (CG 61).

Про це повідомляє моніторингова група Black Sea News.

Сьогодні, 19 березня 2021 року, о 8:00 корабель розпочав проходити протоку Дарданелли.

На озброєнні крейсерів типу Ticonderoga за потреби розміщується до 122 керованих ракет, саме USS Monterey (CG 61) брав участь у завданні ракетного удару в 2018 році по Сирії.

Пуски крилатих ракет Tomahawk з ракетного крейсеру USS Monterey (CG-61) Фото: ВМФ США

Попередні візити ракетних крейсерів США до Чорного моря відбулись 2015 та 2017 роках, тоді з 4 по 21 березня 2015 року у Чорному морі перебував ракетний крейсер США USS Vicksburg (CG 69), а у липні 2017 року – USS Hue City (CG 66).

Крейсери типу Ticonderoga першими отримали систему Aegis і, попри вік, активно модернізуються.