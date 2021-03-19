До Чорного моря прямує ракетний крейсер США

До Чорного моря прямує ракетний крейсер Військово-морського флоту США USS Monterey (CG 61).
Про це повідомляє моніторингова група Black Sea News.
Сьогодні, 19 березня 2021 року, о 8:00 корабель розпочав проходити протоку Дарданелли.
На озброєнні крейсерів типу Ticonderoga за потреби розміщується до 122 керованих ракет, саме USS Monterey (CG 61) брав участь у завданні ракетного удару в 2018 році по Сирії.
Попередні візити ракетних крейсерів США до Чорного моря відбулись 2015 та 2017 роках, тоді з 4 по 21 березня 2015 року у Чорному морі перебував ракетний крейсер США USS Vicksburg (CG 69), а у липні 2017 року – USS Hue City (CG 66).
Крейсери типу Ticonderoga першими отримали систему Aegis і, попри вік, активно модернізуються.
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