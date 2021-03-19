Деревянные столешницы для ванной – уникальный внешний вид и удобство использования

Для создания столешниц для ванных комнат часто используют натуральный или искусственный камень. Однако сегодня такие мебельные предметы стали производить из дерева. Благодаря современным технологиям материал удалось защитить от избытка влаги. Благодаря этому он не подвергается ее пагубному воздействию. Деревянная столешница для ванной комнаты под раковину привнесет в помещение уют и комфорт. При этом такой материал не сравним по красоте ни с одним другим. Он прекрасно сочетается с керамогранитом, кафелем, хромом и стеклом, поэтому будет отлично смотреться в ванной комнате.

Где заказать деревянные столешницы для ванной комнаты

Сегодня можно заказать столешницу в ванную комнату благодаря компании «Дилект». Она предлагает широкий ассортимент влагостойких изделий. Предприятие изготавливает столешницы из натуральных и качественных материалов. Для их обработки специалисты применяют специальные составы, которые помогают бороться с быстрым разрушением дерева от воды.

Компания «Дилект» производит свою продукцию из цельноламельных деревянных щитов. Благодаря этому изделия отличаются высочайшей прочностью, продолжительным сроком службы и надежностью. Столешницы из такого материала способны выдерживать высокие нагрузки. При этом они идеально подходят к дизайну любой ванной комнаты, привнося в нее уют и естественность. На сайте предприятия «Дилект» можно заказать столешницу с индивидуальным дизайном. Предприятие располагает собственным производством, поэтому может создавать любые варианты изделий.

Преимущества деревянных столешниц для ванны

Столешницы, созданные из дерева, отличаются огромным количеством достоинств. К ним стоит отнести следующие характеристики:

продолжительный срок службы – после специальной обработки материал приобретает невероятную долговечность;

экологическая чистота – подобные столешницы изготавливаются исключительно из натуральных материалов;

оригинальный внешний вид – изделие из дерева в ванной комнате точно удивит всех гостей;

большой ассортимент – податливость дерева к обработке позволяет создавать огромное многообразие вариантов столешниц.

Деревянная столешница способна облагородить своим внешним видом любое помещение. Такое изделие выглядит очень стильно и изысканно. При этом каждая модель станет по-своему неповторимой, ведь уникальный рисунок дерева не повторяется никогда.