Байден не планирует в ближайшее время разговаривать по телефону с Путиным

Владимиру Путин и Джо Байден уже провели телефонную беседу, заявил Белый дом в связи с предложением президента РФ о разговоре в прямом эфире.

«Мне придется связаться с вами позже, чтобы сообщить, рассматриваем ли мы это. Я бы сказала, что президент [Байден] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал», — заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данную инициативу.

Кроме того, отметила она, Байден будет достаточно сильно занят и не сможет в ближайшее время общаться с Путиным.