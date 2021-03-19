«  
  »

Байден не планирует в ближайшее время разговаривать по телефону с Путиным

Владимиру Путин и Джо Байден уже провели телефонную беседу, заявил Белый дом в связи с предложением президента РФ о разговоре в прямом эфире.

«Мне придется связаться с вами позже, чтобы сообщить, рассматриваем ли мы это. Я бы сказала, что президент [Байден] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал», — заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данную инициативу.

Кроме того, отметила она, Байден  будет достаточно сильно занят  и не сможет в ближайшее время общаться с Путиным.

19 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  