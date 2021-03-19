Анонсирован спортивный электромобиль BMW i4 с автономным радиусом поездки до 590 км

В планы компании, оглашенные на конференции, входит выпуск полностью электрического 4-х дверного Gran Coupe уже на протяжении текущего года, в том числе и модели BMW M Performance. В зависимости от модификации двигателя и аккумуляторного блока, потребитель получит несколько вариантов комплектации BMW i4 и сможет подобрать наиболее подходящий для конкретной ситуации электромобиль.

Германский автопроизводитель BMW Group в ходе мероприятий плановой ежегодной фирменной конференции презентовал полностью электрический автомобиль BMW i4, относящийся к спортивному классу высокодинамичных машин с нулевым выбросом в атмосферу.

Для любителей дальних путешествий наилучшим вариантом станет модель BMW i4 с повышенным до 590 км радиусом автономной поездки (цикл WLTP) на одном заряде аккумулятора (300 миль или 482 км по циклу EPA). Мощность двигателя электромобиля составляет 530 л с или 390 кВт, а время разгона до 100 км/ч составляет около 4 секунд при максимальной скорости 200 км/ч.

Компания не раскрывает более подробные технические характеристики очередного электромобиля, но обещает предоставить их в ближайшее время вместе с сообщением о более конкретных сроках начала серийного производства и выхода модели BMW i4 на рынок.

Исходя из данных имеющихся в открытом доступе для концептуальной модели BMW Concept i4,можно предположить, что спорткар получит аккумуляторный блок до 80 кВтч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 150 кВт.



Концерн BMW продолжает активно продвигать выпуск электрических автомобилей с нулевыми выбросами и на сегодня уже имеет в своем арсенале электрический хэтчбек i3, кроссовер iX3 и топовый электрокроссовер iX. Уже к 2023 году концерн будет выпускать 12 моделей электромобилей, а для 90% моделей BMW будет иметься электрическая модификация. Подразделение BMW выпускающее авто под брендом Mini уже к 2030 году полностью откажется от «грязных» автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и полностью переключится на выпуск электрических моделей.