Tesla станет дороже на рынке Европы Бенедикт Камбербэтч снова сыграет волшебника, но из другой истории » Анджелина Джоли снялась в рекламе нового аромата Guerlain Голливудская актриса Анджелина Джоли возглавила рекламную кампанию нового аромата Guerlain. 45-летняя кинозвезда появилась на рекламном фото аромата Mon Guerlain Sparkling Bouquet с жизнерадостной улыбкой. Джоли позировала в атласном платье нежно-розового цвета, а ее образ дополнял естественный макияж. Парфюмерный дом продолжил исследовать разные грани современной женственности и в результате создал аромат, вдохновленный искрящейся радостью, который, по мнению Guerlain, «отражает ауру сияющей женщины, чья улыбка озаряет весь мир». Новый аромат повторяет фруктовые ноты оригинальной версии Mon Guerlain — лаванды, жасмина, ванили и сандалового дерева, и дополнен усиленным грушевым аккордом. «Mon Guerlain Sparkling Bouquet отражает ауру сияющей женщины, чья улыбка украшает мир. В то время как сильная, свободная и чувственная сторона Анджелины Джоли проявилась во вселенной оригинального аромата, для новой вариации она раскрывается в новом, еще более ослепительном свете», — отмечает бренд.