Анджелина Джоли снялась в рекламе нового аромата Guerlain

Голливудская актриса Анджелина Джоли возглавила рекламную кампанию нового аромата Guerlain.
45-летняя кинозвезда появилась на рекламном фото аромата Mon Guerlain Sparkling Bouquet с жизнерадостной улыбкой. Джоли позировала в атласном платье нежно-розового цвета, а ее образ дополнял естественный макияж.
Парфюмерный дом продолжил исследовать разные грани современной женственности и в результате создал аромат, вдохновленный искрящейся радостью, который, по мнению Guerlain, «отражает ауру сияющей женщины, чья улыбка озаряет весь мир».
Новый аромат повторяет фруктовые ноты оригинальной версии Mon Guerlain — лаванды, жасмина, ванили и сандалового дерева, и дополнен усиленным грушевым аккордом.
«Mon Guerlain Sparkling Bouquet отражает ауру сияющей женщины, чья улыбка украшает мир. В то время как сильная, свободная и чувственная сторона Анджелины Джоли проявилась во вселенной оригинального аромата, для новой вариации она раскрывается в новом, еще более ослепительном свете», — отмечает бренд.
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