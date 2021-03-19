Єрмак підсилює зв’язки з Вашингтоном для спільного протистояння російської агресії, — експерт

Останні дії глави Офісу президента Андрія Єрмака привели до встановлення каналів комунікації України та США, спрямованих на протидію впливу Російської Федерації

Про це написав у Facebook політконсультант Сергій Биков.

«Розвідка США не визнала причетність влади України до втручання у вибори США. При цьому, розвідка побачила, що президент РФ Володимир Путін був у курсі дій підсанкціонного нардепа Деркача та його спроб скомпрометувати Джо Байдена, втрутившись в американські вибори публікацією плівок. Джо Байден в інтерв’ю назвав Путіна вбивцею і сказав, що Росія відповість за втручання у вибори. Дубинський і Деркач (народні депутати — прим. ред.) вже заплатили за свою участь в цій історії санкціями», — розповів він.

В даний момент у Банкової є «коридор можливостей» при взаєминах з США, і глава ОП Єрмак провів кілька кадрових призначень, спрямованих на зміцнення зв’язків двох країн.

«Оксана Маркарова відправлена ​​послом України в США, заступником в ОП узятий Ігор Брусило. Маркарова повинна працювати з демократичним лобі в США, а Брусило змістовно готувати візити президента, наповнюючи їх змістом. Ці кадрові рішення були тактичними ходами Андрія Єрмака, який відповідає за міжнародку», — зауважив експерт.

За словами Бикова, зараз Єрмак готує розмову радників країн Нормандського формату, паралельно посилюючи взаємодію з США, демонструючи Байдену, що Україна готова боротися з російським впливом.

«Медведчук, санкції проти телеканалів, деолігархізація, виключення Дубинського з «Слуги народу», розслідування підписання Харківських угод, запуск «Кримської платформи» і кадрове посилення на американському напрямку — це все тактика ОП. Очевидно, що Єрмак затіяв багатоходівку зі спробою налагодити предметні відносини з США по Росії, посилити тиск на Москву з питання Криму», — резюмував експерт.