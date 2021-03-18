Зои Салдана снялась с мужем в черно-белой фотосессии

Американская актриса Зои Салдана, наиболее известная благодаря роли в Аватаре, снялась в совместной фотосессии со своим супругом, итальянским художником Марко Перего.

Звездная пара украсила обложку весеннего номера журнала LALA Magazine. На страницах издания появились романтичные кадры из черно-белой фотосессии супругов, отношения которых начались в 2013 году.

Снимками из нового фотосета Салдана поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

«Для меня большая честь украсить обложку весеннего выпуска LALA Magazine вместе с моим партнером Марко Перего. Прошедший год позволил нам замедлиться и по-настоящему понять, почему мы творим, как художники, и как мы хотим двигаться вперед. В этом выпуске Coming Together у нас была возможность безопасно собраться вместе с некоторыми из наших любимых людей, чтобы создать несколько красивых изображений, включая эту обложку. И мы нашли минутку, чтобы поговорить друг с другом о партнерстве в жизни и искусстве, в том числе о нашем первом сотрудничестве в кино», — написала Салдана в подписи к фото, упомянув драму Сад замочной скважины, режиссером которой выступил ее муж.

Напомним, Салдана начала встречаться с Перего в марте 2013 года. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне. В июле 2015 года Салдана рассказала, что Перего, наперекор традициям, после свадьбы взял ее фамилию. Таким образом, Зои стала Зои Салдана-Перего, а Марко — Марко Перего-Салдана. У них есть три сына — близнецы Аридио Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана, а также Зен Перего-Салдана.