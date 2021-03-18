Жюри Каннского фестиваля возглавит Спайк Ли

Режиссер был выбран председателем еще в прошлом году, но тогда смотр отменили.

Организаторы Каннского фестиваля назвали имя председателя смотра. Почетная должность досталась Спайку Ли, который должен был возглавить жюри еще в прошлом году. Этим планам было не суждено сбыться из-за пандемии, однако кандидатуру постановщика решили не менять.

«На протяжении долгих месяцев неопределенности Спайк Ли постоянно нас поддерживал. Эта поддержка в итоге принесла свои плоды», – подчеркнул президент смотра Пьер Лескюр.

Конкурсная программа фестиваля и другие члены жюри будут объявлены в начале июня, а сам смотр пройдет с 6 по 17 июля. Перед мероприятием также состоится кинорынок, на котором будут представлены как проекты в стадии разработки, так и фильмы из различных секций фестиваля.