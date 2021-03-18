За россиянами обяжут тотально следить с помощью их смартфонов

Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору личные сведения об абонентах, в том числе, кто кому и с каких устройств звонил или отправлял сообщения. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что операторы будут предоставлять в Роскомнадзор ФИО абонентов, место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физлиц и наименование организации и сведения об ее государственной регистрации для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сведения об абонентском номере.

Обнародованию подлежит информация о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о факте передачи голосовой информации или данных с помощью средств связи, а также номера абонентов, на которые передается информация.

Операторы связи будут обязаны предоставить информацию в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Добавим, что в Роскомнадзоре уже приняли меры в отношении Twitter за нарушение российского законодательства. В ведомстве сообщали, что скорость работы сервиса микроблогов Twitter замедлена на всех мобильных и на половине стационарных устройств, поскольку компания систематически не исполняет требования по удалению запрещенного в РФ контента.

При этом пользователи утром 10 марта сообщали о проблемах с загрузкой ряда сайтов, в том числе «лежали» сайты Кремля, правительства, Совфеда и Госдумы. Также проблемы, судя по Downdeterctor, наблюдались у Ростелекома, у Сбербанка, у Qiwi.

Эксперты отмечали, что действия по замедлению Twitter — это «грабли», на которые российские власти уже наступали с попытками блокировки Telegram. Тогда также перестали работать сотни сайтов, не связанных с мессенджером, и были заблокированы сотни тысяч IP-адресов.