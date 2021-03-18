Японія долучиться до військових навчань в Україні

Японія підтвердила намір взяти участь у багатонаціональних навчаннях на території України Сі Бриз-2021 і приєднатися до навчань Спільні зусилля-2021.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що про спільні навчання домовилися в Токіо міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони Японії Нобуо Киши.

Також глави військових відомств домовилися про проведення другого раунду українсько-японських консультацій з питань безпеки на рівні високих представників міністерств оборони й закордонних справ двох країн у форматі “2 на 2” восени цього року.

Під час зустрічі Нобуо Киши підтвердив позицію Японії, яка поважає незалежність і територіальну цілісність України.