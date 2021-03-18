Вупи Голдберг и Джиллиан Андерсон призвали освободить участниц Pussy Riot

Более 40 американских и европейских актеров, режиссеров и музыкантов подписали открытое письмо в поддержку участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Культурные деятели, в числе которых оказались Вупи Голдберг и Джиллиан Андерсон, призвали прекратить преследование и освободить активисток, находящихся под домашним арестом, пишет РБК.

Также среди подписантов — режиссеры Спайк Джонс и Педро Альмодовар, актеры Эд Харрис, Миа Фэрроу и Мартин Шин, бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс и музыкант Питер Гэбриэл. В письме указывается, что обвинения, выдвинутые против Алехиной и Штейн, безосновательны, и что их цель — «заставить замолчать активистов и лишить людей желания и дальше участвовать в протестах».