Умер дирижер Джеймс Ливайн, потерявший место худрука «Метрополитен-опера» из-за обвинений в сексуальном насилии

Джеймс Ливайн — художественный руководитель театра «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) на протяжении 40 лет — скончался, маэстро было 77 лет. Об этом сообщает BBC News, отмечая, что три года назад прославленный музыкант со скандалом был уволен — его уличили в секс-преступлениях 30-летней давности.

Один из оркестрантов рассказал, что дирижер якобы его домогался. Потом двое других артистов сообщили, что на заре их карьеры худрук якобы хотел от них близости. Ливайн отрицал все обвинения и даже пытался засудить театр за клевету и нарушение условий трудового договора. Стороны достигли мировой в 2019-м, и знаменитость получила $3,5 млн в виде компенсаций.

По словам лечащего врача дирижера, смерть была естественной, она наступила 9 марта. В последние годы Ливайн страдал от болезни Паркинсона, из-за чего появлялся на сцене в инвалидной коляске.

В некрологе, составленном театром, отмечаются «несомненные художественные достижения» его экс-главы, позволившие «превратить оркестр и хор „Мет-оперы“ в лучшие в мире». В то же время в учреждении культуры напомнили о том, что «вследствие выдвинутых против Ливайна обвинений и последовавшего трехмесячного расследования» его «отношения с театром пошатнулись».