Ученые выяснили, где на Марсе находится основная масса воды

Ученые Калифорнийского технологического института (Калтех) и Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA пришли к выводу, что вода, которой было очень много на Марсе около 4 млрд лет назад, в основном содержится в коре планеты, сообщает «Интерфакс».

«Согласно новым исследованиям, проведенным Калифорнийским технологическим институтом и JPL, значительная часть воды Марса — от 30 до 99% — содержится в минералах коры планеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 4 млрд лет назад объем воды на Марсе был эквивалентен половине Атлантического океана Земли, ее было достаточно, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 100 до 1500 метров.

Однако через 1 млрд лет планета стала сухой и остается таковой по сей день.

Основной гипотезой исчезновения воды на Марсе ранее было признано ее «бегство» с поверхности из-за низкой гравитации, однако, как установили ученые, эта гипотеза не объясняет соотношения обычной и тяжелой (имеющей в составе изотоп водорода дейтерий) воды на Марсе — при исключительно гравитационном механизме рассеивания (диссипации) воды в космос дейтерия должно остаться больше.

Группа изучила количество воды на Марсе во всех его формах (пар, жидкость и лед) и химический состав нынешней атмосферы и коры планеты с помощью анализа марсианских метеоритов (фрагментов Марса, выбитых с его поверхности другими космическими телами и попавших на Землю), а также с использованием данных, предоставленных марсоходами и орбитальными аппаратами.

Когда вода взаимодействует с горной породой, химическое выветривание образует глину и другие минералы, которые содержат воду как часть своей минеральной структуры. Этот процесс происходит как на Земле, так и на Марсе.

Однако на сейсмически активной Земле старая кора постоянно тает в мантии и образует новую кору на границах плит, рециркулируя воду и другие молекулы обратно в атмосферу через вулканизм. Марс же в основном тектонически неактивен, и поэтому «высыхание» поверхности, как только оно происходит, является постоянным.

«Атмосферный выброс явно сыграл свою роль в потере воды, но результаты последних десяти марсианских миссий указывают на то, что существовал этот огромный резервуар древних гидратированных минералов, образование которых, безусловно, уменьшало доступность воды с течением времени», — отмечает один из авторов исследования, профессор планетологии и замдиректора Института космических исследований им. Кека (объединяет Калтех и JPL) Бетани Элманн.

Ранее ученые проследили историю углерода на Марсе, поскольку углекислый газ является основным компонентом атмосферы. Далее группа планирует продолжать использовать данные изотопного и минерального состава для определения судьбы азотсодержащих и серосодержащих минералов. Кроме того, исследователи планируют воспроизвести в лабораторных условиях процессы марсианского выветривания.