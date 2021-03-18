Ученые создали из клеток кожи модель эмбриона человека

По словам авторов, они успешно перепрограммировали клетки кожи в трехмерную клеточную структуру, которая морфологически и молекулярно схожа с эмбрионом на ранней стадии.

Такой эмбрион еще называют бластоциста: она образуется через несколько дней после оплодотворения яйцеклетки. У человека она представляет собой шарик диаметром в доли миллиметра, внутри которого находится жидкость и эмбриональные клетки. Впоследствии из бластоцисты спустя несколько стадий образуется эмбрион.

Это позволит детально изучить первые этапы [внутриутробного] развития человека, понять некоторые причины бесплодия или узнать, почему выкидыш чаще происходит в течение первых двух недель беременности, не используя настоящие эмбрионы человека, полученные путем оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. Хосе Поло, руководитель исследования

По словам авторов, их разработанная модель позволит изучать ранние стадии эмбриогенеза человека и некоторые причины бесплодия и выкидыша на ранних сроках.

Ранее подобным работам препятствовали законодательные и этические ограничения, которые не давали работать с человеческими эмбрионами.