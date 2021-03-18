Ученые: Пожилые люди с большей вероятностью могут повторно заразиться ковидом

Люди старше 65 лет, перенесшие коронавирус, могут заразиться повторно с большей вероятностью, чем более молодые. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet.

По данным ученых, в среднем в популяции защита от повторного заражения составляет 80% и выше для людей моложе 65 лет и 47% для пожилых людей.

Авторы исследования подчеркнули, что такие результаты подтверждают важность мер, принимаемых во время пандемии для защиты пожилых людей — в том числе соблюдение социальной дистанции и приоритетную вакцинацию, которая дает более высокий уровень защиты, чем перенесенный ковид.