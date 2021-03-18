Ученые нашли простой способ избавиться от жира на животе

Быстрому накоплению жировых отложений в области живота способствуют не только недостаток физической нагрузки и неправильное питание. Ученые из Университета Уэйк-Форест в США выяснили, что есть взаимосвязь между сном и ожирением, сообщает Express.

Согласно выводам экспертов, обрасти жиром можно из-за неверной продолжительности сна — вредными являются как недосып, так и слишком долгий сон.

Специалисты попытались проверить эту гипотезу. Они понаблюдали за добровольцами и обнаружили, что у лиц моложе 40 лет, которые спали менее пяти часов в день, действительно повышался риск появления жира вокруг органов. А сон более девяти часов был связан с увеличением висцерального жира — жира на животе. Последний очень опасен, так как связан с метаболическим синдромом — набором состояний, которые способствуют развитию сердечных заболеваний, предупреждают эксперты.

Они советуют спать от шести до восьми часов каждую ночь — это поможет сохранить здоровье и бодрость духа.